В Подмосковье 27 мая проведут вебинар о налоговых рисках для бизнеса

Обучающий вебинар для предпринимателей Московской области пройдет 27 мая в 11:00 на платформе TrueConf. Эксперты разберут вопросы налогообложения и уголовно-правовые риски для бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Вебинар организован по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Тема встречи — «Бизнес и налоги: как не преступить черту между оптимизацией и уклонением».

Участникам представят статистику дел по налоговым преступлениям, разъяснят специальный порядок возбуждения уголовных дел по налогам и обозначат ключевые зоны риска для бизнеса. Также эксперты расскажут о способах снижения уголовно-правовых рисков.

Отдельное внимание уделят вопросам «бумажного НДС», искусственного дробления бизнеса, использования подставных компаний, оформления работников как самозанятых и ИП. Кроме того, разберут риски при получении рассрочки по налоговой задолженности и возмещении НДС.

Спикером выступит адвокат Вадим Зарипов, эксперт по сложным вопросам налогообложения и системным правовым проблемам. Участники смогут задать вопросы в чате. Для подключения необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a0c491749af4732c8215966.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.