Минтранс Подмосковья обновил детскую раскраску по ПДД

Минтранс Подмосковья и ГК «Урбантех» обновили детскую раскраску «Мир безопасных дорог» к летним каникулам. Презентация пройдет 1 июня, в День защиты детей, а затем издание представят в летних лагерях региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оператор подмосковной системы фотовидеофиксации ГК «Урбантех» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовил новую версию раскраски «Мир безопасных дорог». Главным героем стал символ безопасных дорог региона Семафор, или Сема, который помогает школьникам изучать правила дорожного движения в VR-тренажере.

«Одна из главных наших задач — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Современные реалии требуют новых интересных подходов, поэтому вместе с ГК «Урбантех» мы внедряем инновационные форматы изучения ПДД детьми — это уникальный VR-тренажер, который уже интегрирован в школы Подмосковья, а также обновленная раскраска. Внутри не только правила безопасного поведения на дороге, но и задания с головоломками. Игровой формат помогает детям легче усваивать правила и применять их на практике», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Электронную версию раскраски уже можно скачать на сайте ведомства по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/download/document/16320993.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.