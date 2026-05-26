В Чехии освободили митрополита Илариона, задержанного с наркотиками в авто

Задержанного в Чехии митрополита Русской православной церкви Илариона отпустили на свободу без каких-либо ограничений — ему не предъявили обвинений, не назначили залог, не дали подписки о невыезде. Хотя экспертиза подтвердила, что найденное в багажнике его машины вещество относится к запрещенным, сообщает Baza .

Машину митрополита остановили по дороге из храма в Карловых Варах. Основанием для проверки, по словам защиты, стал анонимный звонок. При досмотре в багажнике нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Вместе с Иларионом задержали сопровождавшего его человека. Оба провели под стражей какое-то время, но затем их освободили.

Сторона священнослужителя подчеркивает: обнаружение вещества не объясняет, как оно оказалось в машине. Сам митрополит категорически отрицает причастность к хранению или перевозке наркотиков.

Защита будет добиваться проверки обстоятельств остановки автомобиля, самого досмотра и изъятия предполагаемых доказательств.

Чешская сторона продолжает расследование. Несмотря на подтвержденный результат экспертизы, никаких процессуальных ограничений в отношении митрополита и его спутника не вводили. Оба остаются на свободе и могут свободно передвигаться.

