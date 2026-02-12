Могли попасть в секту: две сестры 18 и 11 лет бесследно пропали в Петербурге
Фото - © Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
В Санкт-Петербурге разыскивают сестер 18 и 11 лет, которых мать могла затащить в секту, где и состоит сама, сообщает «112».
Девочки пропали 9 февраля. В последний раз их видели, когда старшая отводила младшую в школу. Затем они исчезли.
11 февраля очевидцы заметили сестер в компании еще одной девочки.
Предварительно, пропавших сестер могла забрать их мать. Она состоит в секте, адепты которой разрывают связи с родными, отказываются от всех благ и живут в заброшенных деревнях. Предположительно, женщина отвезла дочерей именно туда.
Лидер секты Леонид В. несколько раз попадал под следствие. В данный момент он находится в Самарской области, где его ждет очередной суд.
