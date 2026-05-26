сегодня в 14:40

В Балашихе капремонт школы №18 завершили на 60%

Капитальный ремонт школы №18 в деревне Черное городского округа Балашиха выполнен на 60%. Обновленное здание планируют открыть 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школу №18 на улице Агрогородок, 4а ремонтируют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и госпрограммы Подмосковья. Здание 1968 года постройки общей площадью 6717,6 кв. м проходит масштабное обновление.

Сейчас на объекте работают 95 человек и задействованы три единицы техники. Специалисты выполняют предчистовую отделку помещений, электромонтажные работы, прокладывают инженерные сети и обновляют фасад.

«В настоящее время на объекте 95 рабочих, 3 единицы техники. Ведется предчистовая отделка помещений, электромонтажные работы, устройство инженерных сетей, фасадные работы», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В ходе ремонта заменят все инженерные коммуникации и сантехнику, обустроят входные группы, обновят фасад и кровлю. Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открытие школы после капремонта запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.