Робот Светлана обработала почти 30 млн звонков в Подмосковье

Голосовой помощник Светлана с 2022 года приняла почти 30 млн звонков по номеру 122 в Московской области. Сервис помогает записаться к врачу, перенести или отменить прием и вызвать специалиста на дом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье для пациентов работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она принимает входящие вызовы по номеру 122 и совершает исходящие звонки.

«Робот Светлана помогает обрабатывать звонки, поступающие по номеру телефона 122. С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом. Также Светлана самостоятельно напоминает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. Мы запустили робота Светлану в 2022 году. За это время она обработала почти 30 млн звонков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к врачу с помощью робота можно по телефону 122. Кроме того, запись доступна в приложении «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также через чат-бот «Денис» в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.