Бабушка пропавших в Петербурге сестер: мать увела их в секту

В Санкт-Петербурге ищут двух сестер 18 и 11 лет, которых мама забрала по дороге в школу. Бабушка девочек Мария Жвалева уверена, что мать увела их в секту, сообщает RT .

По ее словам, когда девочки вышли из дома в школу, их перехватила мать Анна.

«Дальше старшая дочь вернулась домой, выложив из портфеля тяжелое содержимое, взяла какие-то вещи. И они вот куда-то делись», — поделилась бабушка.

Как уточнила собеседница, мама девочек больше года состоит в секте «Царская империя». Она ушла туда добровольно, бросив детей. У нее также есть два сына — 9 и 4 лет, они к секте равнодушны.

Ранее 18-летняя пропавшая девушка записала видеообращение, в котором заявила, что имеет волю проживать с теми, с кем хочет, а также там, где хочет.

