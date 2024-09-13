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На счетах бывшего замминистра обороны Попова арестовали более 30 млн рублей

Во время предварительного следствия по делу бывшего замминистра обороны России Павла Попова обнаружили на его счетах более 30 млн рублей. На денежные средства наложили арест, сообщает пресс-служба СК РФ.

Попова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи арестовали обнаруженные деньги и продолжают расследование по уголовному делу.

Также арест наложен на имущество директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова.

У бывшего замминистра обороны России арестовали загородный дом и ограничили права на подсобные строения. Ранее ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что Попов, действуя в составе организационной группы с использованием служебного положения, похитил бюджетные деньги в размере 30 млн рублей, выделенные Военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочному центру «Патриот» в Подмосковье.