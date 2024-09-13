На счетах бывшего замминистра обороны Попова арестовали более 30 млн рублей
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Во время предварительного следствия по делу бывшего замминистра обороны России Павла Попова обнаружили на его счетах более 30 млн рублей. На денежные средства наложили арест, сообщает пресс-служба СК РФ.
Попова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи арестовали обнаруженные деньги и продолжают расследование по уголовному делу.
Также арест наложен на имущество директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова.
У бывшего замминистра обороны России арестовали загородный дом и ограничили права на подсобные строения. Ранее ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что Попов, действуя в составе организационной группы с использованием служебного положения, похитил бюджетные деньги в размере 30 млн рублей, выделенные Военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочному центру «Патриот» в Подмосковье.