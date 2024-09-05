Два чиновника Минобороны лишились дорогостоящего имущества

В России наложен арест на имущество экс-замминистра обороны Павла Попова. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Арест наложен на загородный дом Попова. Также временно будут ограничены права на подсобные строения.

Помимо этого, был наложен арест на имущество начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Он на время следствия не сможет распоряжаться мотоциклом и автомобилем.

Ранее бывшему замминистру Попову предъявили обвинение. Установлено, что он, действуя в составе организационной группы с использованием служебного положения, похитил бюджетные деньги в размере 30 млн рублей, выделенные военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.