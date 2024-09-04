Экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение

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Экс-замминистра обороны Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову предъявили обвинение по статье мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что Попов, действуя в составе организационной группы с использованием служебного положения, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей, выделенные военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Попову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемому вину не признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают показания.

Ранее стало известно, что генерал армии запаса Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка».