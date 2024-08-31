Экс-замминистра обороны Попов находится в зоне безопасного содержания «Бутырки»

Попов может гулять не более 1 часа в день, заказывать еду из магазинов и вещи из маркетплейсов, а также пользоваться библиотекой.

Генерал находится в спецзоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов.

В ближайшее время к арестованному прибудет адвокат, который ознакомится с материалами дела и изучит вопрос о возможном переводе генерала под домашний арест.

Ранее стало известно, что СК РФ наложит арест на машины Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota арестованного генерала Павла Попова. Также следствие арестует земельный участок в Подмосковье стоимостью несколько миллионов рублей.