СК наложит арест на люксовые иномарки экс-замглавы Минобороны Попова

СК РФ наложат арест на машины экс-заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, который подозревается в особо крупном мошенничестве, после оценки причиненного им ущерба, пишет ТАСС .

По словам собеседника агентства, следствие также наложит арест на земельный участок в Подмосковье. Сначала будет проведена оценка ущерба по делу.

Попову принадлежат Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей, а также земельный участок в Химкинском районе.

Павел Попов оказался восьмым представителем министерства обороны, который был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и извлечении личной выгоды за счет строительства парка «Патриот».

Ранее следственный комитет России поделился, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов владеет имуществом, оцененным в 500 млн рублей.