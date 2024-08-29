Жил не по средствам: задержанный генерал Попов владеет элитной недвижимостью

На Попова и его родных зарегистрированы жилые дома, квартиры и земельные участки в элитных районах столицы, Подмосковья и Краснодарского края. Законность приобретения этих объектов недвижимости будет проверяться в ходе следствия.

По данным последней публичной декларации о доходах Попова, его годовой заработок в 2019 году составил всего 13,5 млн рублей, в то время как доход его жены оказался еще меньше — 241 тыс. рублей.

В предшествующие годы финансовое положение семьи было примерно на таком же уровне. В соответствии с той же декларацией, генералу Попову принадлежал участок земли площадью 2,4 тыс. кв. м, жилой дом в 245 кв. м, квартира на 72,8 «квадратов», хозяйственный блок, а также 2 автомобиля, зарегистрированные на супругов, — Mercedes-Benz A200 и Volkswagen Tiguan.

Павел Попов оказался восьмым представителем министерства обороны, который был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и извлечении личной выгоды за счет строительства парка «Патриот».