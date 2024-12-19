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На Кубани убрано более 860 тонн загрязненного мазутом грунта

В Краснодарском кране убрали более 860 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта после ЧП с танкерами «Волгонефти», сообщает МЧС РФ .

Специалисты осуществляют мониторинг береговой линии на 70 километрах. Новых нефтяных пятен не было зафиксировано.

Ранее стало известно, что мазут залил 49 км побережья в Краснодарском крае. В результате пострадали животные, в Анапе введен режим ЧС.

Специалисты и волонтеры расчищают загрязненные территории. Также они спасают животных, так, спасено уже 10 дельфинов и более 40 бакланов.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате в Черное море вылился перевозимый ими мазут.