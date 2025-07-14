США могут начать поставки Киеву дальнобойных ракет

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Вашингтон может начать поставки Украине действительно дальнобойных ракетных систем, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Axios со ссылкой на два источника, соответствующий план будет представлен уже в понедельник.

Инсайдеры подчеркивают: речь идет именно о наступательном вооружении, способном достигать стратегических объектов в глубоком тылу.

По данным CNN, среди рассматриваемых вариантов — модернизированные ATACMS с дальностью до 400 км.

Ранее, по данным Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США направят Украине ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.