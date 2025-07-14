США могут начать поставки Киеву дальнобойных ракет
Трамп объявит план военной помощи Украине
Вашингтон может начать поставки Украине действительно дальнобойных ракетных систем, сообщает РИА Новости.
Как сообщает Axios со ссылкой на два источника, соответствующий план будет представлен уже в понедельник.
Инсайдеры подчеркивают: речь идет именно о наступательном вооружении, способном достигать стратегических объектов в глубоком тылу.
По данным CNN, среди рассматриваемых вариантов — модернизированные ATACMS с дальностью до 400 км.
Ранее, по данным Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США направят Украине ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.