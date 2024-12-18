Мазут залил 49 км побережья из-за крушения танкеров на Кубани

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В Краснодарском крае мазут обнаружили на береговой линии протяженностью 49 км после крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Наземные группы ведомства патрулируют 70 км берега в районе разлива нефтепродуктов. Патрулирование проводится круглосуточно.

Мазут был обнаружен в Темрюкском и Анапском районах. Там специалисты очищают загрязненный нефтепродуктами участок общей протяженностью 49 км.

Последствия ЧС устраняют более 1 тыс. человек. Также задействовано свыше 100 единиц техники.

Ранее режим ЧС ввели в Анапе из-за выброса мазута на берег. В результате происшествия пляжи стали полностью черными, пострадали животные.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили мазут, в результате крушения он вылился в Черное море.