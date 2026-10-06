Крышу пришлось срезать: Lada влетела в автобус в Раменском округе
Фото - © Telegram-канале «Мои Люберцы»
В Раменском округе произошло серьезное ДТП — столкнулись белая Lada и рейсовый автобус, сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».
Авария случилась на Старорязанском шоссе в районе поворота на Чулково. В Сети опубликованы кадры последствий жесткого столкновения. На фото видно, что в полосе находится рейсовый автобус, на встречке поперек стоит развороченный отечественный автомобиль.
У Lada срезана крыша — таким образом из нее доставали водителя и пассажиров. Также в машине отработали подушки безопасности.
На месте ДТП стоят кареты скорой помощи, работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.
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