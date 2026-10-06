В Раменском ликвидировали торфяной пожар

Сотрудники лесопожарных формирований ликвидировали торфяной пожар, обнаруженный 5 октября в пяти километрах от поселка Кратово в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

5 октября сотрудники лесной охраны Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» обнаружили торфяной пожар при наземном патрулировании. Очаг находился на территории лесного фонда в пяти километрах от поселка городского типа Кратово в Раменском муниципальном округе.

Пожар ликвидировали восемь сотрудников лесопожарных формирований с помощью трех единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности.

Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц достигают 60 тыс. рублей, для должностных — 110 тыс. рублей, для юридических — 2 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.