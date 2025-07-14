Байден объяснил использование автопера для подписания указов

Бывший президент США Джо Байден в интервью New York Times признал, что использовал устройство для автоматической подписи документов при оформлении указов о помиловании, сообщает РИА Новости .

Однако политик подчеркнул, что «каждое решение было одобрено им лично».

«Их (указов — ред.) было много. (Использование — ред.) устройства autopen законно… Его применяли другие президенты, включая Трампа», — заявил Байден.

Ранее сенатор-республиканец Эрик Шмитт запросил данные об использовании автопера администрацией Байдена, назвав это «потенциальным злоупотреблением». В письме к госсекретарю он указал, что подобная информация может стать основанием для конституционной поправки о психической дееспособности президента.

Байден отверг обвинения в недееспособности, назвав их «ложью» Трампа и его сторонников. Он также пояснил, что помилование членов семьи было связано с опасениями перед «мстительностью» экс-президента.

Между тем, в книге «Первородный грех» журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон приводят свидетельства бывших чиновников, утверждающих, что к 2024 году Байден «утратил способность принимать критические решения» и даже использовал шпаргалки на закрытых заседаниях.

Слухи о здоровье Байдена усилились после его падений, оговорок и провала на дебатах с Трампом в 2024 году. Тогда телекамеры запечатлели, как Джилл Байден помогала мужу спуститься со сцены. Трамп заявлял, что первая леди «фактически руководила страной», а автопером «пользовались без ведома президента».