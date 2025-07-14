Борщевик Сосновского: заросший участок может обернуться штрафом

Профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в комментарии для RT напомнил, что борщевик Сосновского официально признан одним из самых опасных инвазивных растений в России.

Согласно ст. 13 Земельного кодекса, собственники и арендаторы участков обязаны бороться с сорняками, включая этот агрессивный вид.

«За наличие борщевика ст. 10.1 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф до 500 рублей», — пояснил Виноградов. Однако в некоторых регионах, например, в Московской области, санкции строже — до 5 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что игнорирование проблемы может привести не только к административной ответственности, но и к ухудшению экологии и даже здоровью людей — сок борщевика вызывает сильные ожоги. Владельцам земель стоит заранее позаботиться о мерах борьбы с растением, чтобы избежать штрафов и более серьёзных последствий.