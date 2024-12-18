Около 10 дельфинов спасли после разлива мазута на Кубани

Около 10 дельфинов спасли от разлива мазута в станице Благовещенской Краснодарского края в среду. Их увезли отмывать в Абрау-Дюрсо, сообщает SHOT .

В районе Бугазской косы на побережье Анапы волонтеры спасли около 40 бакланов за день. Птиц заворачивают в пакеты, а затем отвозят в волонтерские центры в Благовещенской и в Абрау-Дюрсо. Там их отмывают.

К несчастью, добровольцы, расчищавшие от мазута пляжи, также нашли несколько погибших птиц. В волонтерских центрах будут принимать решение, что делать с теми животными, которых удалось спасти.

На данный момент в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн мазута с песком. Волонтеры и специалисты продолжают расчищать береговую линию.

Ранее стало известно, что на Кубани мазут залил 49 км побережья из-за крушения танкеров «Волгонефти». В Анапе в связи с этим введен режим ЧС.