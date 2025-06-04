МВД: 6 человек были задержаны после событий на Ярославском вокзале

Вечером 3 июня полицейские задержали шестерых человек после того, как бизнесмена Арега Щепихина затолкали в багажник машины на Ярославском вокзале и увезли в неизвестном направлении, сообщает «МВД Медиа» .

Задержанных доставили в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Там выясняли обстоятельства произошедшего. Некоторые задержанные представились сотрудниками Росгвардии.

Полицейские приняли решение передать материалы проверки следствию.

4 июня мужчин, затолкавших в багажник Арега Щепихина, отпустили из полиции. Их автомобиль покинул место происшествия в сопровождении полицейских машин.

После чего власти Чечни заявили, что Щепихина не похитили, а задержали. Его назвали преступником, который «публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Между тем Telegram-канал Baza сообщил, что Щепихин еще около полуночи 4 июня был отпущен на свободу. Предварительно, он может находиться в одном из столичных хостелов.