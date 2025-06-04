«Ха-ха»: мужчин, затолкавших в багажник Арега Щепихина, отпустили из полиции

Шестерых мужчин, затолкавших в центре Москвы в багажник бизнесмена Арега Щепихина, отпустили из отделения полиции на Ярославском вокзале, но не дали уехать с места происшествия. Часть из них посадили в полицейский автомобиль, сообщает SHOT .

На Ярославском вокзале проходят следственные действия по факту похищения Щепихина. Очевидцы запечатлели на видео, как из отделения полиции вышли шесть человек, унесших бизнесмена в багажник. Затем они сели в тот самый внедорожник с номерами АМР, за которым накануне полицейские устраивали погоню.

«Извините, а зачем человека похищали-то?», — поинтересовались очевидцы у мужчин.

Они не стали это комментировать, но один из них посмеялся в ответ на данный вопрос. Известно, что трое из задержанных мужчин представились полицейским сотрудниками Росгвардии.

Задержанным не дали уехать с Ярославского вокзала. Часть из них посадили в полицейскую машину. Другие находятся в своем внедорожнике в сопровождении сотрудников полиции.

Накануне Щепихина похитили в центре столицы, затолкав в багажник внедорожника. Это произошло после публикации провокационного видео. Мужчина записывал ролики, в которых оскорблял чеченцев, дагестанцев, мусульманские святыни.

Внедорожник после погони был остановлен на Киевском вокзале. Щепихина в нем не оказалось. Его местоположение до сих пор неизвестно.