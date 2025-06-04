Baza: задержанный в Москве блогер Щепихин уже на свободе

Осведомленный источник сообщил, что задержанный накануне в Москве предприниматель, блогер Арег Щепихин еще около полуночи 4 июня был отпущен на свободу и в настоящее время находится в российской столице, сообщает Baza .

Предварительно известно, что Щепихин после задержания и последующего освобождения отправился в один из столичных хостелов. О его дальнейших планах пока ничего неизвестно.

Ранее власти Чечни отреагировали на сообщения о том, что якобы Щепихина похитили. По их словам, блогера задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причиной для задержания стали оскорбительные ролики блогера, направленные на оскорбление религии и верующих. По факту случившегося проводится проверка.