Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Baza Трифонова

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову. Мужчина останется в СИЗО до 20 сентября, сообщает РИА Новости .

Адвокат главдера подавал апелляцию на обжалование ареста. Защита настаивала на изменении меры пресечения, чтобы она была не связана с лишением свободы.

Сам арестованный заявлял, что хотел бы находиться рядом с семьей. Адвокат предлагал отпустить Трифонова из СИЗО под залог в размере 3 млн рублей.

Однако Мосгорсуд решил оставить без изменения постановление Замоскворецкого районного суда Москвы, который 23 июля отправил Трифонова в СИЗО до 20 сентября. Также 7 августа суд рассмотрит апелляции на арест двух полицейских, которые тоже являются фигурантами дела.

Трифонову вменяют 3 эпизода коррупционного преступления, связанного с дачей взятки. Кроме того, по этому делу была арестована продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Также под арестом оказались трое правоохранителей, которых обвиняют в передаче служебной информации Telegram-каналу.