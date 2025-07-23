Главреду Baza Трифонову вменили три эпизода коррупционного преступления

В момент, когда Трифонова вели в зал суда, собравшиеся журналисты выкрикивали слова поддержки, на что главред Baza с улыбкой на лице заявил, что «держится».

Сторона обвинения в зале суда заявила, что Трифонова подозревают в совершении 3 эпизодов коррупционной направленности. По данным SHOT, доказательством, на которое ссылается следствие, является фотография главреда у банкомата в момент, когда он вносил наличные средства на банковскую карту. Куда и в каком количестве в дальнейшем были переведены деньги, не уточняется.

Следствие просит арестовать журналиста, так как он якобы может скрыться и уничтожить улики.

По данным Baza, в зале суда предстанут 3 свидетеля характеристики личности Трифонова. Одним из них является создатель Lifenews, Mash и холдинга News Media Арам Габрелянов. Адвокаты также представили благодарственные письма и характеристики от работодателей журналиста.

22 июля силовики провели обыски в квартире Трифонова и в офисе Telegram-канала Baza. На местах обысков изъяли документы и компьютеры. В деле журналиста фигурируют небольшие суммы возможных взяток — максимум 100 тыс. рублей. Ему грозит тюремный срок до 12 лет заключения.