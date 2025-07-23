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Главреду Baza Глебу Трифонову грозит до 12 лет лишения свободы

Главного редактора Baza Глеба Трифонова могут отправить в колонию на срок до 12 лет. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в даче взятки в составе группы лиц, сообщает Mash .

Вину Трифонов не признал. Его задержали утром 22 июля.

На протяжении 14 часов к главреду Baza не пускали ни адвоката, ни родственников. Также с ним отсутствовала связь.

По заявлению Baza, Трифонова допрашивали даже ночью. Однако это запрещено УПК.

22 июля силовики вошли домой к Трифонову и в офис Baza. Там провели изъятие документов и компьютеров. В деле журналиста фигурируют небольшие суммы возможных взяток — максимум 100 тыс. рублей.