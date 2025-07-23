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В деле о взятках Baza полицейским фигурируют суммы не больше 100 тыс руб

В деле главреда Baza Глеба Трифонова о взятках сотрудникам МВД из регионов России указываются суммы не более 100 тыс. рублей. В большинстве случаев цифры были намного меньше, рассказал ТАСС источник.

В деле Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой предельный размер суммы взятки составляет 100 тыс. рублей. По большей мере речь идет о 20-30 тыс. рублей. Их платили в формате разовых вознаграждений за информацию или же видеоматериалы.

Сотрудники СК РФ считают, что журналисты Baza причастны к даче взяток работникам полиции из Красноярского края, Краснодара и Белгородской области.

Следователи СК РФ предъявили Трифонову официальное обвинение. Силовики считают, что он вместе с группой лиц дал взятку полицейским. Вину журналист не признал.

22 июля силовики ворвались домой к Трифонову и в офис Baza. Там они изъяли компьютеры и документы. Трифонова забрали на допрос.