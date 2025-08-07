Суд рассмотрит апелляцию на арест главреда Baza по делу о взятках

Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу защиты на арест главного редактора Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взяток. Заседание назначено на 10:15, сообщили РИА Новости в суде.

23 июля Замоскворецкий суд арестовал Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову, которые свою вину не признают.

Параллельно под стражу взяли трех сотрудников полиции из Краснодара, Белгорода и Красноярска, обвиняемых в получении денег за передачу служебной информации. Один из них, Александр Селиванов, уже признал вину — по данным защиты, речь идет о сумме около 137 тысяч рублей.

В этот же день суд рассмотрит апелляции на арест двух других фигурантов дела — полицейских Аблаева и Ковалева.

Следствие утверждает, что все трое на протяжении двух лет систематически «сливали» закрытые данные редакции Baza.