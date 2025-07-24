Главред Baza отказался от права воспользоваться статьей 51 Конституции РФ

Арестованный главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов не стал пользоваться ст. 51 Конституции РФ. Она дает право не свидетельствовать против себя, сообщает ТАСС .

Трифонову предложили воспользоваться данной статьей Конституции во время допроса, однако он отказался от нее.

Отмечается, что в ходе следственных действий Трифонов сидел в кабинете СК, а не в каком-либо транспортном средстве. Ему предложили воду и еду.

Ранее суд отправил главреда Baza под стражу на два месяца. Ему вменяют 3 эпизода коррупционного преступления. Также была арестована продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Свои вину фигуранты не признали.

Под стражу также отправили полицейского, проходящего по этому же делу. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. По данным следствия, мужчина передавал информацию ограниченного доступа за деньги.