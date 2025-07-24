Главред Baza отказался от права воспользоваться статьей 51 Конституции РФ
Арестованный главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов не стал пользоваться ст. 51 Конституции РФ. Она дает право не свидетельствовать против себя, сообщает ТАСС.
Трифонову предложили воспользоваться данной статьей Конституции во время допроса, однако он отказался от нее.
Отмечается, что в ходе следственных действий Трифонов сидел в кабинете СК, а не в каком-либо транспортном средстве. Ему предложили воду и еду.
Ранее суд отправил главреда Baza под стражу на два месяца. Ему вменяют 3 эпизода коррупционного преступления. Также была арестована продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Свои вину фигуранты не признали.
Под стражу также отправили полицейского, проходящего по этому же делу. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. По данным следствия, мужчина передавал информацию ограниченного доступа за деньги.