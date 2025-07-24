Арестован полицейский по делу Telegram-канала Baza

Суд на два месяца отправил под стражу полицейского, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки. Мужчина проходит по делу Telegram-канала Baza .

Речь идет о 41-летнем Александре С. Он был старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела номер 3 по Белгороду.

Отмечается, что мужчина признал вину по статье о получении взятки (ст. 290 ч. 3 УК РФ). Также Александра уволили из органов. Мужчина ознакомился с соответствующим приказом 22 июля.

Как считает следствие, мужчина передавал информацию ограниченного доступа за деньги. В материалах дела сказано, что всего он получил около 137 тыс. рублей.

Мужчина женат, у него есть маленький ребенок. На судебном заседании экс-полицейский просил не арестовывать его. Он указывал на то, что его супруга работает по суточному графику, из-за чего сидеть с ребенком будет некому.

22 июля в офисе Telegram-канала Baza прошли обыски. Их также провели дома у главреда Глеба Трифонова. Мужчину увезли на допрос, более 10 часов сотрудники и родственники не могли с ним связаться.

Трифонову вменяют 3 эпизода коррупционного преступления. Его арестовали на два месяца. Следом за Трифоновым суд поместил под стражу продюсера Baza Татьяну Лукьянову.