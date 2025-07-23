Суд в Москве арестовал главреда Baza Трифонова на 2 месяца

23 июля в Москве рассматривали дело об избрании меры пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову. В итоге суд арестовал его на два месяца — до 20 сентября 2025 года, пишет Baza .

Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение арестовать Трифонова по делу, в котором ему вменяют 3 эпизода преступления коррупционного характера. Суд отправил главреда Baza в СИЗО, несмотря на огромное количество журналистов, которые были готовы за него поручиться. По словам адвоката Алексея Михальчика, одним из таких журналистов была Ксения Собчак.

Михальчик заявил, что в деле против Трифонова отсутствуют доказательства его вины.

«В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. <…> У Telegram-каналов есть специальный бот — источник информации может запросить гонорар, а откуда она берется — журналист не знает. Его задача — проверить эту информацию», — заявил защитник Трифонова на заседании.

Сам Трифонов в зале суда подчеркнул, что не признает вину по тем преступлениям, которые ему вменяют, и готов сотрудничать со следствием, а также являться по первому требованию туда, куда ему скажут. Главред Baza отметил, что не планировал скрываться и добровольно отдал правоохранительным органам свои паспорт, телефоны и компьютеры. Но ни весомые поручители, ни слова Трифонова ничего не изменили — суд арестовал журналиста на 2 месяца.

Полиция и ОМОН пришли домой к Трифонову и в офис Baza утром 22 июля. После этого Трифонова увезли на допрос, более 10 часов сотрудники и родственники не могли с ним связаться.

Позднее стало известно, что главреду Telegram-канала вменяют 3 эпизода коррупционного преступления. Доказательством по делу проходит в том числе фото, сделанное в 2023 году. Тогда Трифонов пополнял банковский счет наличными средствами.