Адвокат Михальчик: Собчак готова поручиться за главреда Baza Трифонова

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что большое количество представителей российских СМИ, в том числе Ксения Собчак, выразили готовность выступить поручителями за сотрудников Baza — главреда Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову. Защитники планируют предоставить письменные обращения к суду с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, пишет ТАСС .

По информации СК России, оба журналиста были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве. Следователи провели обыски как в офисе Telegram-канала Baza, так и в квартире главного редактора, где были найдены различные документы и цифровые носители информации. Все это было изъято в интересах следствия.

«Уже несколько десятков журналистов, включая Ксению Собчак, выразили готовность выступить поручителями Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой. Их письменные просьбы к суду не заключать под стражу журналистов будут представлены защитниками в судебном заседании», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что полицейские из трех регионов — Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области — оказались замешаны в деле Трифонова. Предполагается, что эти сотрудники передавали через мессенджеры сведения о происшествиях и их последствиях, получая за это денежное вознаграждение. Трое правоохранителей уже задержаны по статье о превышении полномочий, их доставили в Москву.

Если вину Трифонова докажут, то он может угодить за решетку на срок до 12 лет.