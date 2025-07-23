Обвиняемых по делу главреда Baza полицейских привезли в Москву

Троих сотрудников МВД, которых обвиняют по делу о взятках от главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, привезли в Москву для проведения следственных действий. Они из Красноярского и Краснодарского краев, Белгородской области, сообщает Mash .

Главред Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова не признали вину в даче взятки. На допросе они сказали, что издание действительно платило деньги за видео и данные, однако только о светских и спортивных событиях.

22 июля силовики пришли домой к Трифонову и в офис Baza. Там изъяли документы и компьютеры. В деле журналиста фигурируют небольшие суммы возможных взяток — до 100 тыс. рублей, но в основном 20-30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Трифонову грозит до 12 лет колонии. Ему предъявили обвинение в даче взятки в составе группы лиц.