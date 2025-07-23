Следом за Трифоновым суд арестовал продюсера Telegram-канала Baza Лукьянову

Замоскворецкий районный суд Москвы провел еще одно заседание по делу о сотрудниках Telegram-канала Baza. Следом за главным редактором Глебом Трифоновым суд арестовал и продюсера редакции Татьяну Лукьянову, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Постановлением суда Лукьянова отправлена в СИЗО на 1 месяц и 27 суток. Ей предъявили обвинение по трем эпизодам преступления по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Защита, как и в случае с Трифоновым, просила отправить Лукьянову под домашний арест, однако это ходатайство было отклонено судом. В итоге продюсер Baza будет находиться под стражей почти два месяца.

Адвокат главреда Baza Алексей Михальчик заявлял, что за его подзащитного готова была поручиться в том числе журналист Ксения Собчак, но это не помогло. В итоге он начал готовить апелляцию еще до того, как суд озвучил решение отправить Трифонова в СИЗО на два месяца.

Полиция и ОМОН пришли домой к Трифонову и в офис Baza утром 22 июля. После этого Трифонова увезли на допрос, более 10 часов сотрудники и родственники не могли с ним связаться.

Позднее стало известно, что главреду Telegram-канала вменяют 3 эпизода коррупционного преступления. Доказательством по делу проходит в том числе фото, сделанное в 2023 году. Тогда Трифонов пополнял банковский счет наличными средствами.