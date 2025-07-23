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Адвокат главреда Baza стал готовить апелляцию еще до ареста Трифонова

Адвокат главреда Baza Глеба Трифонова Алексей Михальчик начал готовить апелляцию на обжалование ареста сразу после начала заседания — еще до того, как суд отправил его клиента под стражу, передает корреспондент РБК . Журналист пробудет в СИЗО до 20 сентября.

Об аресте Трифонова ходатайствовали органы предварительного расследования. Его обвиняют в совершении трех преступлений по пункту «а» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).

По решению Замоскворецкого районного суда Москвы главный редактор Baza отправлен под стражу на 1 месяц 27 суток.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Трифонова Г.А. домашнего ареста, либо запрета определенных действий» — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В редакцию Telegram-канала Baza пришли с обысками утром 22 июля. Силовики задержали пятерых сотрудников интернет-издания и трех полицейских из Красноярского, Краснодарского краев и Белгородской области, которых заподозрили в передаче служебной информации журналистам.