Задержаны журналисты Baza и их источники в рядах силовиков

Задержаны пятеро сотрудников Baza и силовики, которые могли передавать им данные

Правоохранители задержали пятерых сотрудников телеграм-канала Baza, а также нескольких полицейских из трех российских регионов, которых заподозрили в передаче журналистам служебной информации. Среди задержанных представителей «Базы» — главный редактор Глеб Трифонов, сообщает РИА Новости .

Утром 22 июля силовики пришли с обыском в офис Baza, в котором изъяли технику и документы. Также обыск провели в квартире главного редактора издания Трифонова, которого позже забрали на допрос в рамках уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий полицейскими).

Ранее гендиректор и сооснователь Baza Анатолий Сулейманов заявлял, что обыски в редакции «Базы» «вряд ли» связаны с тем, что журналисты могли получать полицейские «сводки» для написания статей.

«Очень сильно вряд ли. То есть, я думаю, что нет», — ответил Сулейманов на соответствующий вопрос.

До этого в Сети опубликовали фото и видео обыска в редакции Baza.

