Mash: пережившего операцию блогера Эдварда Била готовят к выписке в спецприемник

Прооперированного блогера Эдварда Била готовят к выписке, уже в пятницу его могут отправить обратно в спецприемник, сообщает Mash .

Отмечается, что ампутировать ногу блогеру никто и не собирался. Информация про пять сложных операций и критическое состояние была выдумана командой Била.

По предварительным данным, работающие на него сотрудники и соратники таким образом пытались вызвать общественный резонанс и помочь ютуберу выйти из спецприемника раньше срока.

Блогеру потребовалось всего одно хирургическое вмешательство. Врачи прооперировали его ногу: вскрыли и удалили гнойный очаг. Сейчас Бил чувствует себя нормально. Его готовят к выписке. Он может вернуться в спецприемник уже в пятницу.

В июле блогера арестовали на две недели за пранк с полицейской формой. В спецприемнике у него воспалилась рана на месте ранее вылеченного перелома ноги.

Сепсиса не было, состояние блогера было удовлетворительным. Его госпитализировали из изолятора и прооперировали.