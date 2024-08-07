Появилось первое видео с блогером Эдвардом Билом после пяти операций на ноге

В Сети опубликовали первое видео с блогером Эдвардом Билом после пяти операций на ноге. На кадрах видно, что пранкер пользуется смартфоном, хотя ему запретили использовать средства связи, сообщает Mash .

Более того, рядом с больничной койкой должны находиться конвоиры, но их тоже не видно. На фоне слышно, что в палате работает телевизор.

Состояние Била стабилизировалось, ему больше не угрожает ампутация ноги. У него упала температура, возвращается аппетит. Реабилитация займет 4 месяца, один из которых он проведет в больнице. Затем Била вернут в спецприемник.

Пранкера госпитализировали 1 августа с переломом ноги. Вскоре выяснилось, что у него заражение крови, однако врачам удалось спасти ногу блогера.

Ранее Била приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима: он стал виновником ДТП в Москве. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В ноябре прошлого года блогер вышел из колонии.

Недавно пранкер снова предстал перед судом. Бил в форме сотрудника полиции был в центре города с приятелем. Вокруг него собралась толпа, после чего произошла драка. В итоге блогер получил 14 суток ареста.