YouTube-блогер Эдвард Билл получил 14 суток ареста

Российский видеоблогер Эдуард Биль, известный в Сети как Эдвард Билл, снова предстал перед судом. Его привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Билла признали виновным в организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, из-за которых был нарушен общественный порядок. За это блогера ждет административный арест на две недели.

Пранкер в форме сотрудника полиции был в центре города с приятелем. Вокруг него собралась толпа, после чего произошла драка.

Ранее Эдварда Билла уже арестовывали на 13 суток. Тогда причиной стал пранк с «самокатной патрульной службой».