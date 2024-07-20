Эдварда Билла арестовали на 13 суток за пранк с «самокатной патрульной службой»

Суд в Москве привлек блогера Эдварда Билла к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Пранкер по приговору суда получил 13 суток ареста.

Ранее Билл снял видеоролик о «самокатной патрульной службе», в котором он вместе со своим другом рассекал на самокате «полицапле» по Одинцову и нецензурно выражался. Оба молодых человека были одеты в полицейскую форму.

Кадры вызвали общественный резонанс, а прокуратура начала проверку.

Блогер был задержан центре Москвы во время катания все на той же «полицапле».