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Эдвард Билл задержан в столице в форме «самокатной патрульной службы»

В центре Москвы накануне вечером правоохранители задержали скандального блогера Эдварда Билла, рассекавшего на самокате в полицейской форме «самокатной патрульной службы», сообщает SHOT .

Пранкер в момент задержания на Неглинной улице катался на том же самокате «полицапля», с которым он снялся в нашумевшем видеоролике.

Речь идет о видео, где Эдвард Билл в форме госавтоинспекторов и с надписью «самокатная патрульная служба» проехался по подмосковному Одинцову.

После публикации данных кадров областная прокуратура организовала проверку за ношение полицейской формы. Теперь блогеру грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

Вместе с Биллом был задержан его друг — 19-летний Егор Ч., который также проехался в форме ГАИ на самокате.