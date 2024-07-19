Прокуратура проверит снятое Эдвардом Биллом видео «самокатной патрульной службы»

В Одинцовском городском округе прокуратура организовала проверку по факту съемки и распространения блогером видео в форме, которая визуально похожа на форму ГАИ, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

На опубликованных SHOT кадрах видно, как блогер Эдвард Билл в форме госавтоинспекторов и с надписью «самокатная патрульная служба» катался по Одинцову на самокате «полицапля». Пранкера заметили подписчики, после чего обо всем стало известно прокуратуре.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространения указанного видеоролика и соблюдению правил дорожного движения при его съемке», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. Блогеру может грозить как минимум штраф в 1,5 тыс. рублей за незаконное ношение формы.