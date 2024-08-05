Mash: медикам удалось сохранить блогеру Эдварду Билу ногу

Пранкер перенес пятую по счету операцию. Медики спасли конечность, несмотря на критическое состояние.

Сейчас за состоянием блогера следят врачи. У Била высокая температура, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее двоюродный брат Била рассказал, что блогеру собираются ампутировать конечность в понедельник. По его словам, у пранкера была огромная рана, из которой сочились кровь и гной.