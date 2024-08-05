Mash: медикам удалось сохранить блогеру Эдварду Билу ногу
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Блогеру Эдварду Билу не стали ампутировать ногу, врачи сумели сохранить конечность, сообщает Mash.
Пранкер перенес пятую по счету операцию. Медики спасли конечность, несмотря на критическое состояние.
Сейчас за состоянием блогера следят врачи. У Била высокая температура, но его жизни ничего не угрожает.
Ранее двоюродный брат Била рассказал, что блогеру собираются ампутировать конечность в понедельник. По его словам, у пранкера была огромная рана, из которой сочились кровь и гной.