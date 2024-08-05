SHOT: пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу в понедельник
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По словам двоюродного брата Эдварда Билла, блогеру собираются ампутировать ногу 5 августа, сообщает SHOT.
Родственник пранкера рассказал, что из-за перелома на теле Билла появилась большая рана размерами 20×20 см. Из нее сочится кровь и гной.
По словам мужчины, медики пытались избежать ампутации и сделали все возможное. Однако без подобной меры обойтись не получится.
Ранее стало известно, что Эдварда Билла доставили из московского спецприемника в больницу с подозрением на заражение крови. Оказалось, что блогер не до конца долечил перелом ноги.