Mash: блогеру Эдварду Биллу грозит ампутация ноги
YouTube-блогера Эдварда Билла экстренно госпитализировали из столичного спецприемника, ему грозит ампутация левой ноги, сообщает Mash.
Пранкера доставили в больницу с подозрением на заражение крови. Причина — не до конца вылеченный открытый перелом ноги.
Три месяца назад Билл катался на самокате и упал. Он думал, что успел вылечить ногу, но после попадания в спецприемник она снова заболела.
Около недели назад конечность начала опухать. 31 июля вечером Биллу стало хуже, ему вызвали скорую помощь. Пранкера увезли из спецучреждения в сопровождении конвоя.
Билл проходит лечение в одной из московских больниц. По его словам, медики в спецприемнике не оказали ему надлежащую помощь.
Он считает, что именно из-за этого у него началось заражение крови. Пранкеру может грозить ампутация.
В июле Билла арестовали на 13 суток за пранк. В конце месяца блогер получил еще две недели ареста, его привлекли к административной ответственности.