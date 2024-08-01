Mash: блогеру Эдварду Биллу грозит ампутация ноги

Пранкера доставили в больницу с подозрением на заражение крови. Причина — не до конца вылеченный открытый перелом ноги.

Три месяца назад Билл катался на самокате и упал. Он думал, что успел вылечить ногу, но после попадания в спецприемник она снова заболела.

Около недели назад конечность начала опухать. 31 июля вечером Биллу стало хуже, ему вызвали скорую помощь. Пранкера увезли из спецучреждения в сопровождении конвоя.

Билл проходит лечение в одной из московских больниц. По его словам, медики в спецприемнике не оказали ему надлежащую помощь.

Он считает, что именно из-за этого у него началось заражение крови. Пранкеру может грозить ампутация.

В июле Билла арестовали на 13 суток за пранк. В конце месяца блогер получил еще две недели ареста, его привлекли к административной ответственности.