Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище столицы

сегодня в 13:29

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, которая умерла в 85 лет, похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС .

«Да. <…> На Троекуровском», — сказала актриса Мария Миронова о похоронах Ларисы Голубкиной.

О смерти народной артистки РСФСР стало известно в субботу. С 2014 года Голубкина боролась с болезнью Вальденстрема, а в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.

Церемония прощания с Голубкиной может состояться в Центральном академическом театре Российской армии 25 марта.

Актриса получила широкую известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане» и «Освобождение».