Тело Ларисы Голубкиной покрылось пролежнями перед смертью

Mash: актриса Голубкина перед смертью почти не вставала с кровати

Тело народной артистки РСФСР 85-летней Ларисы Голубкиной покрылось пролежнями перед смертью, так как она не вставала с кровати из-за болезни, сообщает Mash .

Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли. Ей практически не глушили обезболивающие. Актриса почти не вставала с кровати, из-за этого ее тело покрылось пролежнями.

Врачи регулярно приезжали к ней домой и купировали боли.

Актриса боролась с болезнью Вальденстрема с 2014 года. Ее заболевание протекало вяло и медленно до 2022 года, когда произошла ремиссия. Но в 2024 году болезнь снова стала прогрессировать. Прошлым летом артистку госпитализировали, а в августе медики признали Голубкину неизлечимо больной, ей была нужна паллиативная помощь.

О смерти Голубкиной стало известно в субботу.

В кино Голубкина дебютировала в 1962 году в роли Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Среди других известных работ Голубкиной — «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1966), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), серия фильмов «Освобождение» (1968–1971) и многие другие. Кроме того, она работала в театре и принимала участие в различных ТВ-проектах.