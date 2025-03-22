Прощание с Ларисой Голубкиной может пройти в Театре Российской армии 25 марта

Церемония прощания с советской и российской актрисой Ларисой Голубкиной может состояться в Центральном академическом театре Российской армии 25 марта, сообщает ТАСС .

О смерти народной артистки РСФСР стало известно в субботу. С 2014 года Голубкина боролась с болезнью Вальденстрема, а в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.

«Да, думаю, (прощание пройдет - ред.) в театре. Пока не точно, предположительно, во вторник», — ответила директор театра Милена Авимская на соответствующий вопрос.

Авимская отметила, что звезда «Гусарской баллады» скончалась после продолжительной болезни.

Источник агентства добавил, что Голубкина страдала от лимфоплазмоцитарной лимфомы. В последние годы из-за болезни у актрисы болезнь начались проблемы со слухом и зрением.

Актриса Лариса Голубкина получила широкую известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане» и «Освобождение».