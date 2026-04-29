В Подмосковье 200 единиц техники обеспечивают безопасность дорог

Около 200 единиц спецтехники дежурят на региональных дорогах Подмосковья из-за неблагоприятной погоды. За ночь специалисты обработали более 2 тыс. км трасс и продолжают устранять последствия непогоды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе дорожные службы продолжают обработку региональных дорог противогололедными материалами. За ночь специалисты «Мосавтодора» обработали свыше 2 тыс. км покрытия, в том числе съезды, повороты, мосты и эстакады.

«В среду на региональной сети Подмосковья дежурят около 200 единиц спецтехники. Специалисты мониторят погодные условия, чтобы при необходимости провести обработку проезжей части против скользкости. Также продолжаются работы по ликвидации поваленных деревьев и подтоплений — за двое суток дорожники устранили более 1,1 тыс. упавших деревьев и 21 подтопление», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

До конца рабочей недели в Москве и Подмосковье сохранится пасмурная погода с мокрым снегом и дождем, ветер ослабнет. К выходным ожидается потепление до +20°.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.